Agetransp proíbe Metrô e SuperVia de suspender suas operações

Rio - A Agetransp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro) proibiu o Metrô e a SuperVia de suspender suas operações. A decisão foi tomada no início de agosto pelo conselho diretor da agência, alegando que, pelo contrato de concessão, as duas empresas têm a obrigação de manter a continuidade do atendimento à população.

A Agetransp também afirmou que no dia 9 de julho já havia negado uma medida cautelar pedida pela SuperVia, que pedia a execução imediata de medidas emergenciais para evitar o colapso financeiro da empresa. No dia 3 de agosto, foi a vez do Metrô ter seu pedido negado