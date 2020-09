Caminhão atinge ponto de ônibus na Zona Oeste

Galeria de Fotos Caminhão atinge ponto de ônibus após perder o controle do freio Ricardo Cassiano / Agência O DIA Caminhão atinge ponto de ônibus após perder o controle do freio Ricardo Cassiano / Agência O DIA

Rio - Um caminhão atingiu um ponto de ônibus, na manhã desta quinta-feira, em frente ao Shopping Barra Garden, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. De acordo com testemunhas, o motorista do caminhão do Supermercado Guanabara perdeu o freio e para não colidir na traseira do ônibus, jogou o veículo na calçada e atingiu o ponto de ônibus.Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Barra da Tijuca foi acionado às 11h20 e a ocorrência ainda está em andamento.