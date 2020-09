Galeria de Fotos Operação Bomba Limpa interdita posto de combustível na Zona Norte Divulgação / Secretaria de Estado da Casa Civil Operação Bomba Limpa interdita posto de combustível na Zona Norte Divulgação / Secretaria de Estado da Casa Civil

Rio - Agentes da Operação Bomba Limpa, do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (IPEM) e Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) estiveram, nesta quarta-feira, atendendo denúncias ao posto de gasolina MAC de produtos de petróleo Ltda. na Rua Bela, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio.Os agentes fiscalizaram quatro bombas de combustíveis e em todas foram encontradas suspeitas de fraudes no sistema eletrônico. Elas foram lacradas e encaminhadas para perícia. Além disso um bico foi interditado por Bomba Baixa, irregularidade que lesava o consumidor em 88 ml para cada 20 litros de combustível.