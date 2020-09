Bebê de 5 meses morre após ser baleado na cabeça dentro de casa

Rio - Um bebê de apenas 5 meses morreu com um tiro na cabeça na noite desta quarta-feira dentro de casa no bairro Eldorado, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. De acordo com as primeiras informações, os pais da criança também foram atingidos e socorridos ao Hospital Ferreira Machado. O estado de saúde deles não foi divulgado.

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que equipes do 8ºBPM (Campos dos Goytacazes) foram acionadas para irem ao local e, chegando lá, encontraram o bebê morto e duas pessoas feridas. Até o momento, não se sabe a motivação do crime. Nenhum suspeito foi preso. Agentes disseram que o local foi isolado para perícia. A ocorrência está em andamento na 146ª DP (Guarus).