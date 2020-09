Jovem é encontrado morto dentro de carro na Zona Oeste

Rio - O corpo de um jovem, que não teve a identificação revelada, foi encontrado com marca de tiro na noite desta quarta-feira em um carro na Rua Bom Jesus da Lapa, em Campo Grande, Zona Oeste. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 40ºBPM (Campo Grande) foram acionados para irem ao local e, chegando lá, encontraram a vítima já sem vida.

Procurada, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital instaurou um inquérito para apurar a morte do jovem. Uma perícia foi feita no local e a investigação está em andamento para saber a motivação do crime e identificar e prender os possíveis criminosos.

Não foi divulgada a data e o local do enterro da vítima.