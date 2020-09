Câmara do Rio decide se abre processo de impeachment contra Crivella

Acompanhe ao vivo:

O p edido foi protocolado pela deputada estadual Renata Souza (PSOL) como reposta à denúncia veiculada pela TV Globo, de que grupos organizados de servidores municipais são pagos pela prefeitura para constranger o trabalho da imprensa na porta das unidades de saúde do município e impedir que a população dê entrevistas. O grupo ficou conhecido como 'Guardiões do Crivella' A votação é por maioria simples de votos. No total, 50 vereadores estão aptos a votar. A exceção fica por conta do presidente da Casa, Jorge Felippe (DEM), que está na linha sucessória para assumir a prefeitura, caso Crivella tenha o mandato cassado.Segundo a Câmara, se o pedido de impeachment for aprovado, haverá sorteio, ainda na sessão de hoje, para a escolha de três vereadores que vão compor uma Comissão Processante. A comissão terá até cinco dias para intimar o prefeito a apresentar sua defesa, num prazo de 10 dias.