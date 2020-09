Polícia encontra corpo em praça de Bangu

Rio - A Polícia Militar encontrou, na manhã desta quinta-feira, um corpo, que ainda não foi identificado, dentro da mala de um carro na Praça do Nordeste, em Bangu, na Zona Oeste da cidade. De acordo com agentes, equipes do 14ºBPM (Bangu) receberam uma denúncia de veículo abandonado e foram até o local. Chegando lá, já encontraram a vítima sem vida. Ainda não se sabe o autor, nem o que teria motivado o crime.

A Polícia Civil também esteve na região e informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte. O corpo foi encaminhado para o IML para identificação e realização de necrópsia. Agentes realizam diligências para esclarecer o caso.