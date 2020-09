Homem é preso por agredir esposa grávida de dois meses na Baixada Fluminense

Rio - Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu prenderam, nesta quarta-feira (2), um homem apontado como autor de agressões contra a companheira grávida de dois meses, no último dia 26. Ele foi encontrado no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a delegada Vanessa Martins, titular da Deam Nova Iguaçu, o criminoso é investigado pelo crime de tentativa de feminicídio. Ele é companheiro da vítima, com quem já tem um filho, além de ser pai do bebê que ela está esperando.



As investigações prosseguem para que a unidade possa ouvir a vítima que está internada.