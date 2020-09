PM cruza a pista do BRT: 15 feridos

Um colisão entre um ônibus articulado do BRT e uma viatura da PM, na manhã de ontem, na Barra da Tijuca, deixou ao menos 15 passageiros feridos. A informação é do Corpo de Bombeiros, que foi acionado para a ocorrência às 9h15. O acidente foi na Estação Interlagos, onde os militares prestaram socorro às vítimas, que tiveram ferimentos leves: oito foram levadas para o Hospital Lourenço Jorge e uma mulher grávida foi socorrida para a Maternidade Leila Diniz. Os demais, segundo a corporação, foram atendidos no local e liberados.

Segundo a PM, uma viatura do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) cruzava a faixa do BRT, no sentido Alvorada, para acessar um espaço livre no vão central entre as duas pistas — onde ficaria baseada para policiamento — exatamente no momento em que o ônibus se aproximava. O motorista do BRT atingiu a viatura, perdeu o controle e acabou invadindo a estação, que ficou parcialmente destruída. O ponto agora está interditado.

"A mulher grávida estava do meu lado. Quando houve a pancada, tentei segurá-la, mas nós dois fomos jogados pra frente. Tentei me segurar e acabei machucando meu braço", disse Reginaldo Teixeira, de 42 anos, que estava a caminho de uma entrevista de emprego na função de auxiliar de serviços gerais. "Meu receio agora é perder a vaga", completou.

De acordo com os passageiros, o ônibus estava lotado, com todos os bancos ocupados e pessoas em pé. Segundo Reginaldo, havia "muitos mais do que 100 pessoas no ônibus". "O veículo é da linha Santa Cruz-Alvorada, a mais cheia do BRT. Eu mesmo estava sentado de forma improvisada numa estrutura acima do pneu dianteiro", contou ele.

O Consórcio BRT, no entanto, afirmou que havia cerca de 60 pessoas no veículo no momento do acidente. Já a Secretariam Municipal de Transportes (SMTR) avisou que o ônibus articulado transportava cerca de 50 passageiros.

Também ferida no acidente, a técnica de enfermagem Soraia Cristina, de 42 anos, conta que havia acabo de sentar quando houve a colisão. "A parte da frente do ônibus subia e descia como se fosse uma montanha russa. Fui jogada pra frente e me segurei com toda a força que tinha. Agora, meu corpo todo dói", disse ela, que mancava do pé esquerdo.

"Foi horrível! Muita gritaria, pessoas caindo por cima das outras, gente desmaiada...", disse a recepcionista Gabrielle Silva, de 22 anos, que também saiu ferida. "Não consigo mexer meu braço. Dói muito", reclamou.