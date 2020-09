Carro pega fogo em posto de combustível no Estácio

OTT-RJ UTILIDADE PÚBLICA :



03/09 - 14:10h

Incêndio no posto de Combustíveis Schell na rua Hadock Lobo 82 no Estácio. Área no entorno interditada. Evitem a região.

Bombeiros já estão no local.#OTT-RJ pic.twitter.com/QD9u80szoI