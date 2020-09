Polícia estoura fábrica de balões e prende integrante de quadrilha de baloeiros

Rio - Policiais da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ) estouraram, nesta quinta-feira, uma fábrica de balões na Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense. O local funcionava no interior de uma residência onde foram apreendidos diversos materiais, inclusive explosivos e fogos, que foram encaminhados ao Esquadrão Antibomba.





Segundo a Polícia, a ação faz parte das investigações que tiveram início a partir da invasão ao Aeroporto Internacional, ocorrida em julho deste ano, por turmas de baloeiros que trocaram tiros com policiais civis e federais . Hoje, os agente prenderam em flagrante o proprietário do local do imóvel, que foi autuado por vender, fabricar e soltar balões, porte ilegal de arma, e formação de quadrilha.

Segundo o titular da DAIRJ, delegado Adriano Marcelo França, as investigações continuam para identificar os baloeiros que não foram presos em flagrante no dia da invasão no aeroporto e evitar a ocorrência de acidente aéreo de grandes proporções, com a colisão entre aeronaves e balões.