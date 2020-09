Vem aí a Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação

A maior feira de ciências voltada para a educação básica do Estado do Rio de Janeiro, que reúne estudantes do Ensino Fundamental II, Médio ou Técnico, das redes pública e privada de ensino, será diferente este ano. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a 14ª edição da Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (FECTI) será totalmente online. Os alunos terão a oportunidade de apresentar seus projetos de pesquisa no evento, que acontecerá de 2 a 5 de dezembro. As inscrições estão abertas na plataforma SisFECTI (https://fecti.cecierj.edu.br/login).

De acordo com o professor Robson Coutinho Silva, vice-presidente Científico da instituição, a escola é um ambiente importante de reflexão e o ensino das Ciências deve ser incentivado e visto como uma oportunidade de aguçar ainda mais a curiosidade que crianças e jovens têm naturalmente.

"A Fundação Cecierj, através da Vice-Presidência Científica, tem a missão de impulsionar e fomentar a pesquisa científica no nosso estado e isso passa pelo investimento na Educação. A FECTI é uma iniciativa importante nesse sentido, que procura estimular o interesse dos alunos e identificar jovens talentos, além de contribuir para a melhoria do ensino, ao promover o desenvolvimento de projetos de pesquisa nas escolas do Estado do Rio de Janeiro", explica o professor.

Segundo a professora Vera Cascon, da Fundação Cecierj e coordenadora do projeto, essa edição da feira é um desafio por conta das adversidades causadas pela pandemia.

"Devido à importância da FECTI, resolvemos enfrentar o desafio de realizá-la em 2020 no formato virtual, considerando que o processo de investigação na escola contribui não somente para o surgimento de novos cientistas, mas também para a formação de cidadãos críticos e participativos", conclui a professora.

Ao participar da FECTI, alunos e professores concorrem a prêmios como troféus para as escolas onde foram desenvolvidos os projetos mais bem colocados, bolsas CNPq para os estudantes autores de projetos premiados e indicação para participar de feiras de ciências nacionais com alcance internacional, como a FEBRACE de 2021, organizada pela Universidade de São Paulo (USP); Ciência Jovem 2021, do Espaço da Ciência de Olinda; e a MOSTRATEC de 2021, preparada pela Fundação Liberato de Novo Hamburgo (RS).