Redação: segredo do sucesso

Mandar bem na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pode fazer a diferença na caminhada para conquistar a tão sonhada vaga na universidade. Quem tira tira nota zero não pode participar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). Em algumas instituições - tanto públicas quanto privadas -, a nota da redação do Enem é usada como um critério de desempate para definir a colocação de cada candidato ou distribuir bolsas de estudos.

Neste contexto, o Elite Rede de Ensino, que atua em Bangu, Campo Grande, Realengo, Santa Cruz e Vila Valqueire realizará o Projeto Redação, em modelo online, via Google Meet. O curso, que terá início no dia 14 de setembro (segunda-feira), tem a finalidade de proporcionar aos alunos um espaço dedicado à reflexão de diferentes temas e à escrita de redações de modelo Enem. As aulas serão destinadas não só a estudantes da escola, mas também para pessoas de fora.

Os alunos receberão material de apoio para acompanhamento das aulas e as devidas instruções para a elaboração das redações. A correção do Enem é exigente em relação ao bom conteúdo. A boa redação apresenta repertório bem selecionado e bem fundamentado. O exame será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa); e 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital).

Lucas está no 3º ano do Ensino Médio, vai tentar Medicina e é um dos alunos de destaque no Elite. Ele elogiou o método de ensino e afirmou que tem se empenhado em buscar informações que agreguem as diversas áreas do conhecimento. "Além de visar a aprovação e a qualificação dos alunos por meio da reflexão sobre assuntos que envolvem o eixo temático do Enem, a proposta do projeto me assegura um melhor desempenho futuro. Por meio desse projeto de redação e com o suporte dado pelos professores, creio que o resultado que almejo poderá se tornar uma resposta positiva", conta o candidato, que reside em Santa Cruz.

