PM elabora planejamento especial de segurança para o feriado do Dia da Independência

Rio - Para garantir a segurança dos cidadãos, a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro elaborou um planejamento especial para o feriado prolongado do Dia da Independência, que acontece no próximo dia 7. De acordo com a PM, durante todo o fim de semana haverá reforço no policiamento preventivo e ostensivo previsto nos programas já definidos pela Subsecretaria de Gestão Operacional da Corporação.

A partir do final da tarde desta sexta-feira, entra em operação o programa Viagem Segura, modelo criado para reforçar o patrulhamento nas estradas estaduais. O programa é coordenado pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) com apoio dos batalhões de área, tanto da Região Metropolitana como do interior, especialmente nas áreas de maior fluxo turístico. O apoio da Polícia Militar no patrulhamento das rodovias federais, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), também está mantido.

Para garantir maior segurança nas vias expressas e principais corredores viários, sobretudo na Região Metropolitana, o programa Percurso Seguro ganhará reforço de efetivo e de viaturas. O programa Perímetro Verde permanecerá atuando numa extensa faixa do perímetro urbano, abrangendo parte da Zona Norte da capital e da Baixada Fluminense.

Nos mesmos moldes da Operação Verão, o policiamento será reforçado na orla da capital e de outras cidades praianas, como também em áreas de lazer, que, dependendo da avaliação das prefeituras de cada cidade, começam a ter o acesso flexibilizado.

