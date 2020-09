Rio tem a maior temperatura do inverno registrada nesta sexta

Rio - O Rio de janeiro registrou, nesta sexta-feira, a maior temperatura do inverno até então. De acordo com o Climatempo, a máxima chegou a 37,6°C. Entre 14h e 15h, a umidade do ar ficou em 19%, na Zona Oeste. Já por volta das 17h30, uma ventania forte chegou a cidade.



Para esta noite e madrugada, há ainda expectativa de vento forte nas zonas sul e norte da capital devido à aproximação de uma frente fria no oceano. A nebulosidade deve aumentar, mas não há previsão de chuva.

Previsão para os próximos dias

No sábado, a nebulosidade ficará variada ao longo do dia por conta da entrada de umidade causada pelo deslocamento de uma frente fria em alto mar. Não há previsão de chuva. A temperatura máxima será de 28ºC e a mínima de 18ºC.

Já no domingo, haverá redução da nebulosidade e as temperaturas ficarão estáveis. Também não há previsão de chuva. A temperatura máxima será de 33ºC e a mínima de 17ºC.

Na segunda-feira, no feriado do Dia da Independência, áreas de instabilidade próximas da cidade irão trazer novo aumento de nebulosidade, mas não chove. A temperatura máxima sera de 28ºC e a mínima de 17ºC.