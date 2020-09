Detran reabre mais 31 unidades de serviço

Rio - A partir de amanhã, a oferta de vagas para licenciamento anual vai aumentar 40% no estado. O Detran.RJ vai reabrir mais 15 postos de vistoria e 16 Unidades de Serviço Veicular (USV). Com isso, serão 65 postos de atendimento do setor de veículos em funcionamento.

Na primeira semana de retorno, os 15 postos de vistoria oferecerão apenas o serviço de licenciamento anual. Assim, será possível fazer ajustes na operação em função das recomendações de distanciamento e também devido ao restrito quadro funcional, já que parte da equipe integra grupos de risco. Nas semanas seguintes, os postos oferecerão uma maior oferta para os serviços que necessitam de vistoria, como transferência de propriedade, alteração de características e troca de município.

"Mesmo com o aumento da oferta de vagas para o licenciamento, lembramos que já se encontra disponível o CRLV digital e a partir de 2021, não teremos mais a emissão física do documento. Por isso, ressaltamos a importância da população se adaptar a baixá-lo em seus aparelhos eletrônicos. É muito mais prático para o cidadão", explicou o presidente do Detran.RJ, Marcello Braga Maia.

As novas unidades de postos de vistoria estão em Cocotá (Ilha do Governador), Parada de Lucas, Magé, Mesquita, Paracambi, Cachoeira de Macacu, Itaboraí, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Barra do Piraí, Valença, Cordeiro, Macuco, Casemiro de Abreu e Campos.

Já as USV reabertas na Região Metropolitana estão na Barra da Tijuca, Campo Grande, Centro, Guadalupe, Irajá, Ipanema, Recreio, Sulacap, Itaguaí, Itaboraí e Niterói. No interior, Resende, Três Rio e Cabo Frio.

CRLV Digital

A versão digital do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) pode ser baixada em celulares ou tablets, é válida em todo o território nacional e substituiu completamente o documento obtido no Detran. O passo a passo está disponível no site do departamento. Para ter acesso, basta quitar a Guia de Recolhimento de Taxas, no site do banco Bradesco, e o seguro DPVAT, no site da seguradora Líder.

A exceção é para veículos de carga, ônibus, micro-ônibus e transporte escolar que ainda precisam emitir o documento nos postos do Detran, pois esses veículos possuem particularidades, além de ser necessário a apresentação de outros documentos como registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Certificado de Segurança Veicular (CSV).