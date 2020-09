Ministro do STJ converte prisão de Pastor Everaldo de temporária para preventiva

Rio - A prisão do Pastor Everaldo , presidente do PSC, foi convertida de temporária para preventiva na noite desta sexta-feira. A decisão é do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e atende a um pedido da Procuradoria Geral da República (PGR).

Galeria de Fotos Pastor Everaldo discursou em campanha de Witzel, sentado ao fundo Reprodução Facebook Pastor Everaldo chegando na sede da Policia Federal Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Pastor Everaldo, presidente do PSC Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Rio de Janeiro - RJ - 28/08/2020 - Policia - Policia Federal faz operaçao, batizada de Tris in Idem, um desdobramento da Operação Favorito e da Operação Placebo - ambas em maio, e da delaçao premiada de Edmar Santos, ex-secretario de Saude - na foto, Pastor Everaldo, chegando a sede da Policia Federal, zona portuaria do Rio - Foto Reginaldo Pimenta / O Dia

Com isso, a prisão de Pastor Everaldo não tem mais prazo definido. Prisões temporárias têm prazo de cinco dias, prorrogáveis por mais cinco. Pastor Everaldo foi preso no dia 28 de agosto, na mesma operação que levou ao afastamento do governador do Rio, Wilson Witzel (PSC).

Delação

Pastor Everaldo foi citado na delação premiada de Edmar Santos, ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, preso por corrupção. De acordo com a delação, Pastor Everaldo mandava na área de Saúde do governo estadual.