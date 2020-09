Rio tem trânsito lento na saída para o feriado de Independência

Rio - As principais saídas do Rio tiveram trânsito lento e congestionamento na manhã deste sábado. Muitos motoristas deixam a cidade para aproveitar o feriado de Independência do Brasil. Por volta das 10h30, a travessia da Ponte Rio-Niterói era de 35 minutos em direção a Niterói. O normal é de 13 minutos.

Longas filas de carros se formaram nas pistas lateral e central da Avenida Brasil, até a altura de Bonsucesso, pouco antes do meio-dia. O trânsito também ficou parado na Linha Vermelha na manhã deste sábado.

Com três dias de folga pela frente, o carioca tem como seu destino preferido a Região dos Lagos. Nos feriados anteriores, antes das medidas de flexibilização do isolamento social, o movimento de saída do Rio havia diminuído.