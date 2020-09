Cariocas aproveitam Museu do Amanhã, reaberto neste sábado

O carioca aproveitou o sábado de sol para marcar presença na reabertura do Museu do Amanhã, que adotou diversas medidas de segurança sanitária. Do lado de fora, os visitantes precisaram passar pela medição de temperatura. Logo na entrada, encontraram tapetes sanitizantes e totens de álcool gel, que também ficam espalhados por todo o espaço. O uso de máscara é obrigatório e o número de visitantes, que era de 1,2 mil simultaneamente, passou para 300 por hora.

O público aprovou as modificações. No Rio à passeio, Caio Vinnicius da Silva, 24, de Brasília,conta que viagem estava agendada para abril, mas adiou por conta da pandemia. Há alguns dias na cidade, ele inseriu no roteiro a visita ao museu assim que soube da reabertura.



"Achei magnífico (o museu). E achei os protocolos muito bons. Tem álcool em gel em todo lugar e está tudo muito bem sinalizado".



"Achei muito bom e me senti seguro", afirmou o carioca da Tijuca, Tiago Ibraim, 22.



Os dias e horários de funcionamento também mudaram. O Museu passará a abrir somente de quinta a domingo, no horário de 10h às 17h.



"É importante frisar que tudo está sendo feito para que as pessoas possam retornar ao museu sem risco. Mas, nessa nova fase, é preciso ter cuidado com o outro e esse cuidado passa pelo distanciamento e pelo respeito às regras", afirma Roberta Guimarães, diretora-executiva do Museu do Amanhã.



Para evitar filas e aglomeração, os ingressos não estão sendo vendidos na bilheteria. A compra deve ser feita pelo site do Museu do Amanhã ( https://museudoamanha.org.br/ ).

Sem saber desta exigência, alguns usuários não puderam entrar. É o caso do estudante Jefferson Borges, 26, da Tijuca.

"Eu não sabia que não venderia o ingresso aqui. Como não tenho cartão de crédito e nem conta (bancária) para fazer o pagamento, não vou poder entrar".

Atualizações na exposição

Para a reabertura, as exposições ganharam novidades. Em algumas salas de vídeo, as imagens vão provocar sensações e reflexões, pautadas pela vivência da pandemia e do isolamento social.



Algumas fotos vão exibir as cidades durante a pandemia para que o público possa ver como as paisagens mudaram durante a quarentena forçada. Há imagens de ruas e lugares de grande circulação de pessoas, como a Praia de Copacabana, completamente vazias.