Homem é preso roubando depósitos de caixa eletrônico

Rio - Um homem foi preso por policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) roubando depósitos de um caixa eletrônico em uma agência da Estrada da Cacuia, na Ilha do Governador, na madrugada deste domingo. Ele utilizava um dispositivo conhecido como "chupa-cabra" para cometar o crime. Ao todo, foram apreendidos R$ 750. A ocorrência foi encaminhada para a 37ª DP (Ilha do Governador).

