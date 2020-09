Flávio Bolsonaro anuncia estar curado da covid-19

“Comigo, já são 3,3 milhões de recuperados”, postou o senador, na legenda de uma foto em que segurava uma caixa de hidroxicloroquina.O senador informou ter tratado os sintomas com hidroxicloroquina e azitromicina, medicamentos cuja eficácia científica está sendo estudada. Assim como no dia em que informou estar contaminado, Flávio Bolsonaro ressaltou que teve acompanhamento médico durante todo o processo.O caso de Flávio foi a quarta ocorrência de covid-19 confirmada na família do presidente Jair Bolsonaro. No início de julho, o presidente anunciou ter contraído a doença. No fim do mês passado, foi a vez de a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, informar ter sido infectada. Em 15 de agosto, o filho mais novo do presidente, Jair Renan , anunciou estar com covid. Todos estão curados.A doença vitimou membros do entorno da família presidencial. No mês passado, a avó da primeira-dama, Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, morreu de covid-19 no Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal. Na ocasião, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência emitiu nota de pesar.