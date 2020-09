PSTU oficializa Cyro Garcia como candidato do partido à Prefeitura do Rio

Rio - O PSTU oficializou o professor universitário Cyro Garcia como candidato do partido às eleições da Prefeitura do Rio deste ano. O bancário aposentado foi escolhido para representar a legenda em convenção do diretório municipal realizada no sábado. Essa será a quinta vez consecutiva que ele vai concorrer ao pleito para comandar a capital fluminense.

Cyro participou da fundação do PT e da CUT e foi dirigente do Sindicato dos Bancários do Rio, tendo sido presidente da entidade entre 1988 e 1991. O bancário participou da função do PSTU, do qual é o presidente do diretório estadual, e foi deputado federal por 10 meses em 1993, como suplente de Jamil Haddad.

Na convenção de sábado, o PSTU também aprovou a candidatura de seis vereadores pelo partido.

. Albano Teixeira

. Elisia

. Gualberto Tinoco, conhecido como o Pitéus

. Gustavo Treistman

. Samantha Guedes

. Vinicius Camargo