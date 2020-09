Motociclista morre ao colidir com poste na Avenida Brasil

Rio - Um motociclista morreu, no início da manhã desta segunda-feira, por causa de um acidente de trânsito na Avenida Brasil, na altura de Ramos, na Zona Norte do Rio. O homem foi identificado apenas como Claudinei e tinha aproximadamente 30 anos. Ele teria perdido a direção do veículo, colidindo com um poste.

O Corpo de Bombeiros informou que agentes do quartel de Benfica foram acionados às 6h43. Quando chegaram no local, eles constataram a morte da vítima.

O acidente aconteceu na pista lateral da via expressa sentido Centro. O Centro de Operações da Prefeitura (COR) informou que, por volta das 8h, uma faixa ainda estava interditada ao trânsito.

Policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BVPE) e da CET-Rio também foram enviados ao local.