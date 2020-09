Semana será de tempo ensolarado no Rio com a temperatura passando dos 35ºC

Rio - O carioca vai enfrentar mais uma semana ensolarada na cidade. As temperaturas nos próximos dias vão continuar elevadas, chegando aos 36ºC na quinta-feira. De acordo com o Alerta Rio, o calorão é causado por áreas de instabilidades que atuam próximas do Rio.

Os ventos estarão de fracos a moderados, sendo mais intensos entre quarta e quinta-feira. Não há previsão de chuva para nenhum dia.

Veja a previsão da semana:

. SEGUNDA: Mínima: 17°C Máxima: 31°C

. TERÇA: Mínima: 17°C Máxima: 31°C



. QUARTA: Mínima: 17°C Máxima: 33°C



. QUINTA: Mínima: 16°C Máxima: 36°C



. SEXTA: Mínima: 18°C Máxima: 25°C