Três menores e um agente ficam feridos durante incêndio em unidade do Degase na Ilha

Rio - Três menores e um agente ficaram feridos durante um incêndio, na noite deste domingo, na Escola João Luiz Alves, unidade do Degase na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. O fogo foi provocado por quatro internos no alojamento em que dormiam.

De acordo com o Degase, três internos foram socorridos com queimaduras no Hospital Municipal Evandro Freire, ainda na Ilha. O quarto foi levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas (HGV), na Penha.

Sind-Degase, o estado de saúde dele é grave. Um funcionário ficou ferido na mão - Divulgação / Sind-Degase O menor atendido no HGV teve queimaduras nas mãos e na região do pescoço. Segundo o, o estado de saúde dele é grave.

O funcionário da unidade se feriu ao abrir a porta do dormitório para tentar apagar o fogo. Ele também foi atendido no Evandro Freire, com queimaduras nas mãos.

"Esta não é a primeira vez que o Degase lida com esse tipo de situação nas unidades, mas, ainda assim, continua sem equipamentos de proteção individual para conter esses conflitos nos alojamentos", o Sind-Degase reclama.

O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso), como crime análogo a incêndio com lesão corporal.