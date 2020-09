Homem é preso em flagrante em bar após esfaquear mulher em Campo Grande

Rio - Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na madrugada de domingo após esfaquear a mulher em um bar na Estrada Sete Riachos, na Comunidade da Carobinha, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. A vítima identificada como Marlene, de 34 anos, está em estado grave de saúde, internada no CTI do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

O delegado responsável pelo caso, Luis Maurício Armond, disse que quando a Polícia Militar chegou ao local do crime, encontrou o homem abraçado ao lado do corpo da vítima, se dizendo arrependido. Ela estava com três ferimentos graves, dois no pescoço e um na perna, provocados por facão esportivo, que foi apreendido no local.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na madrugada de domingo, policiais militares do 40ºBPM (Campo Grande) foram verificar ocorrência na Estrada dos Sete Riachos, na localidade conhecida como Carobinha, em Campo Grande, onde foi encontrada uma pessoa ferida caída ao solo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o socorro da vítima. Um homem que estava no local foi detido e conduzido para a 35ª DP, sendo uma faca também apreendida.