Família é presa transportando mais de 200 quilos de maconha em Xerém

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio da Delegacia de Roubo e Furtos (PCERJ), prendeu, na manhã desta segunda-feira, quatro pessoas que transportavam mais de 200 kg de maconha. O flagrante aconteceu em Xerém, na Baixada Fluminense.



Policiais faziam blitz na altura do km 105, da Washington Luiz (BR-040), quando viram um veículo, que seguia sentido Rio de Janeiro, com ocupantes sem cinto de segurança.

Galeria de Fotos Policiais localizaram, no interior do veículo, diversos sacos com centenas de tabletes da droga, dando um total de 250 quilos Divulgação Durante a fiscalização, os agentes da PRF sentiram um forte cheiro de maconha Divulgação Policiais faziam blitz na altura do km 105, da Washington Luiz (BR-040), quando viram um veículo com ocupantes sem cinto de segurança Divulgação



Durante a fiscalização, os agentes da PRF sentiram um forte cheiro de maconha e localizaram, no interior do veículo, diversos sacos com centenas de tabletes da droga, dando um total de 250 quilos.



A mãe, de 27 anos, e o tio, de 51, informaram que receberiam R$ 10 mil para transportar o ilícito para Jacarepaguá, na Zona Oeste Fluminense.



