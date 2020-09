Vídeos: lancha com dois tripulantes explode em Itacuruçá

Rio - Uma lancha com dois tripulantes explodiu nas proximidades do canal de Itacuruçá, em Mangaratiba, Costa Verde do Rio, na manhã desta segunda-feira. Em dia de feriadão ensolorado, o mar estava cheio de banhistas no momento do acidente. Confira vídeos ao fim deste texto.



A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1° Distrito Naval (Com1°DN), informa que a Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá (DelItacuruçá) tomou conhecimento, na manhã de hoje (7), da ocorrência do incêndio da embarcação. A DelItacuruçá enviou, imediatamente, uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) ao local a fim de prestar necessário apoio. Os tripulantes não ficaram feridos e a embarcação não oferece risco à navegação.



Um inquérito administrativo foi instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas.



A Marinha do Brasil incentiva e a participação da comunidade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para Emergências e pedidos de auxílio) e 2680-7420.