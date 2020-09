Mulher esfaqueada pelo marido em Campo Grande segue internada em estado grave

Campo Grande, segue internada em estado grave no CTI do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste do Rio. Identificada como Marlene, ela foi golpeada pelo marido no pescoço e na perna em um bar que fica na Estrada dos Sete Riachos, na localidade conhecida como Carobinha. Rio - A mulher de 34 anos que foi esfaqueada pelo marido, de 44, na madrugada de domingo , em, segue internada em estado grave no CTI do, em, também na. Identificada como, ela foi golpeada pelo marido no pescoço e na perna em um bar que fica na, na localidade conhecida como Carobinha.

De acordo com testemunhas, o homem agrediu a esposa após uma briga, que aconteceu por volta da 1h de domingo. A mulher foi socorrida por agentes do quartel de Realengo do Corpo de Bombeiros.

PMs do 40º BPM (Campo Grande) também foram acionados e quando chegaram ao local, encontraram o homem abraçado à esposa. Ele foi preso em flagrante por policiais da 35ª DP (Campo Grande).

"Quando a polícia Militar chegou, ele estava abraçado ao corpo da vítima, se dizendo arrependido. Ela estava com três ferimentos grandes, provocado por facão esportivo, que foi apreendido no local, dois no pescoço e um na perna", disse o delegado Luís Maurício Armond, titular da distrital, responsável pelo caso.