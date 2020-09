Bombeiros reiniciam buscas por adolescente desaparecido desde sexta no mar de Ipanema

Corpo de Bombeiros reiniciou, no início da manhã desta terça-feira, as buscas por João Carlos Torres, de 14 anos, Posto 9, quando entrou na água e desapareceu. Rio - Oreiniciou, no início da manhã desta terça-feira, as buscas por, de 14 anos, que está desaparecido no mar de Ipanema, na Zona Sul do Rio, desde a última sexta-feira . O adolescente estava com a família na praia, no, quando entrou na água e desapareceu.

As buscas pelo jovem são feitas por agentes do 3º Grupamento Marítimo (Gmar-Copacabana). Os militares usam bote e moto subaquática. Mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) também participam da procura.

O pai de João Carlos, Tiago Torres Souza, 32, contou ao DIA que o filho desapareceu em questão de minutos. A família é de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e iria para a praia do Arpoador, mas resolveu ficar em um ponto mais calmo de Ipanema.

"Escolhemos um local onde tivéssemos uma visão ampla de parte da praia, para vigiarmos as crianças. Fomos até uma barraca e pedimos um guarda-sol. Eu e minha mulher nem chegamos a arrumar as coisas, quando João disse que iria ao mar com o irmão, de 11 anos. Foram alguns minutos. Um piscar de olhos.”, relatou.

No momento em que João Carlos desapareceu, outras duas pessoas estavam estavam sendo resgatadas, por terem se afogado. A família achou que um deles poderia ser o adolescente.

"Comunicamos aos Bombeiros, que enviaram um helicóptero, mergulhadores e jet skis. Foram feitos buscas pelo mar e nas areias. Vasculhamos a orla de Ipanema até o Arpoador. As pessoas bateram palmas para fazer o alerta , mas nada encontramos. É uma sensação horrível. Nossa família está arrasada", lamentou o pai.