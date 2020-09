Homem ameaça a própria esposa com espingarda em Vila Valqueire

Rio - PMs do 18º (Jacarepaguá) prenderam, na noite desta segunda-feira, Luiz Monteiro da Silva, de 62 anos, que ameaçou a própria esposa, de 41, com uma espingarda calibre 12 em Vila Valqueire. O idoso foi encontrado pelos agentes por volta das 19h, quando estava prestes a fugir de casa, na Rua Urucuia, no bairro da Zona Oeste do Rio.

Os policiais foram chamados pelo 190 para verificar uma denúncia de violência doméstica no endereço. No local, a mulher contou que o marido estava armado. Ao revistarem o idoso, os agentes encontraram a espingarda e 51 munições, que estavam em uma mochila.

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem disse que tinha porte de arma. Mas na 32ª DP (Taquara), para onde foi levado, ele não apresentou nenhum documento. Por isso, foi autuado por porte ilegal de arma e violência doméstica.