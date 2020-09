Detran reabre mais 42 unidades de serviço

Rio - O Detran-RJ vai reabrir maisno mês de setembro:(Circunscrição Regional de Trânsito),(USV). Com esta ampliação, o departamento sobe parapostos já em funcionamento, entre serviços de registro de veículos, habilitação e identificação civil.De acordo com o departamento, a partir desta terça-feira, a oferta de vagas para licenciamento anual vai aumentar 40% e na quarta-feira, voltam a realizar atendimento as Ciretrans de. No diaserá a vez deNas Ciretrans é possível tirar dúvidas sobre procedimentos do departamento, realizar o licenciamento anual (emissão do CRLV), fazer a comunicação de venda de veículos e abrir processos administrativos. Nessas unidades também existe um protocolo geral, onde é possível abrir todos os processos administrativos do órgão, sem que o usuário precise se deslocar até o prédio sede, como por exemplo: remarcação e cadastro de motor, remarcação de chassi, isenção e devolução de taxas, transferência de propriedade dos casos onde há necessidade de procedimento específico (como inventário, divergência de dados cadastrais e outros), cancelamento de comunicação de venda, retificação de informações da CNH, solicitação de perícia médica(PCD), solicitação do seguro DPVAT, suspensão de CNH e requerimentos de multa, defesa e recursos.As unidades de Nova Friburgo, Volta Redonda e Maricá oferecem ainda serviços especiais de veículos de concessionárias, vedados à circulação, como transferência de propriedade, primeira licença e troca de município.Os únicos serviços que necessitam de agendamento nas Ciretrans são o licenciamento anual, disponível em todas as unidades que serão reabertas, e os procedimentos para vistoria veicular, como transferência de propriedade, troca de município ou estado e segunda via de CRV (Certificado de Registro de Veículo), disponíveis, por enquanto, somente no posto de Maricá.O agendamento pode ser realizado pelo site ou pelo teleatendimento,. Antes de procurar atendimento, o departamento orienta que todos procurem informações no site ou nas redes sociais do órgão e que, nesse momento, só procurem pelos serviços quem realmente tem urgência.A lista com os locais e serviços disponíveis está no seguinte link . Na sede, no Centro do Rio, o atendimento acontece das 8h às 16h; nos postos de vistoria, das 9h às 17h; nas USVs, das 9h às 17h; e nas unidades do Rio Poupa Tempo (RPT), das 8h às 17h.O Detran-RJ também reabriu este mês mais 15 postos de vistoria e 15 Unidades de Serviço Veicular (USV). Com isso, serão 64 postos de atendimento do setor de veículos em funcionamento até agora.Na primeira semana de retorno, os 15 postos de vistoria oferecerão apenas o serviço de licenciamento anual. Assim, será possível fazer ajustes na operação em função das recomendações de distanciamento e também devido ao restrito quadro funcional, já que parte da equipe integra grupos de risco. Nas semanas seguintes, os postos oferecerão uma maior oferta para os serviços que necessitam de vistoria, como transferência de propriedade, alteração de características e troca de município."Mesmo com o aumento da oferta de vagas para o licenciamento, lembramos que já se encontra disponível o CRLV digital e a partir de 2021, não teremos mais a emissão física do documento. Por isso, ressaltamos a importância da população se adaptar a baixá-lo em seus aparelhos eletrônicos. É muito mais prático para o cidadão", explicou o presidente do Detran-RJ, Marcello Braga Maia.