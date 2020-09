Seis estações do BRT têm equipamentos furtados no feriadão

Capitão Menezes, Aracy Cabral, Vicente de Carvalho e Taquara, situadas no corredor Transcarioca; Riocentro, no corredor Transolímpica; e Gláucio Gil, no corredor Transoeste. Um homem foi detido por agentes do Proeis enquanto furtava cabos na estação Olof Palme, no corredor Transolímpica, no domingo. Rio - Seis estações do BRT Rio tiveram equipamentos furtados no último fim de semana e no feriado que celebrou o Dia da Independência:, situadas no corredor, no corredor; e, no corredor

De acordo com a concessionária, no sábado, as estações Capitão Menezes, Aracy Cabral e Riocentro tiveram circuito de iluminação, tomadas e rack furtados. No domingo, foram roubados o circuito de iluminação da estação Vicente de Carvalho e a Capitão Menezes foi novamente atacada. Desta vez, foram levados a condensadora do ar condicionado, relógio de ponto, iluminação, tomadas e porta de rolagem.

A estação Taquara também foi alvo de furto de circuito de iluminação, tomadas e bilheteria. No feriado do dia 7 de setembro, a estação Gláucio Gil teve a condensadora do ar condicionado roubado. Ainda no fim de semana, a equipe de Infraestrutura do BRT Rio refez os circuitos.



Na manhã do último domingo, um homem foi detido enquanto furtava cabos na estação Olof Palme, no corredor Transolímpica. Ainda segundo o BRT, esta é a quarta vez que o homem é flagrado cometendo crimes em estações do transporte. O caso foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca).



Desde abril, cerca de 100 estações foram alvo de vândalos e bandidos. Atualmente, o BRT tem um total de 35 estações fechadas por causa de vandalismo e/ou furtos de equipamentos. As que foram fechadas em razão da pandemia também foram depredadas e segundo a concessionária não apresentam condições para a reabertura.



De março até agora, agentes do Proeis fizeram 58 detenções de pessoas cometendo crimes no sistema. O BRT Rio ressalta que as ações dos operadores de estação são em caráter de orientação aos passageiros para as operações do sistema.



"Precisamos muito do apoio do poder público para coibir todo tipo de crime e delito que pode ocorrer nas estações do BRT e também nos articulados. Somente com uma ação integrada da Guarda Municipal com a Polícia Militar, com a qual já temos convênio através do Proeis, conseguiremos colocar fim ao que estamos presenciando hoje e, assim, garantir a segurança das estações e dos passageiros que as utilizam", afirma o presidente executivo do BRT Rio, Luiz Martins.