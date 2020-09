Homem que estava foragido é preso por policiais no Centro do Rio

Rio - Policiais Penais da Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário (Sispen/Seap), prenderam, na manhã desta terça-feira, um homem identificado como Roberto Miranda de Medeiros, o Robertinho, de 26 anos, na Rua Senador Pompeu, Região Central do Rio de Janeiro. De acordo com agentes, o criminoso estava foragido desde agosto de 2019, quando saiu da prisão para o benefício de visita periódica à família e não voltou.

Ainda segundo a polícia, o criminoso havia sido condenado a 12 anos e dois meses de prisão por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Além disso, contra Robertinho havia cinco anotações criminais, uma delas por posse ilegal de arma, e outra por corrupção de menores.

Ele foi preso e encaminhado a 5ª DP (Mem de Sá), onde responderá pelos crimes.