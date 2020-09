Mulher é morta a facadas e companheiro é preso pela polícia

Rio - Uma mulher foi morta a facadas dentro de casa na noite deste domingo, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. O principal suspeito pelo assassinato de Raíza Ribeiro Ferreira, 28 anos, é o companheiro dela, que foi preso pela Polícia Militar.

Segundo relatos, a motivação para o feminicídio seria uma crise de ciúmes. Raíza era natural de Cabo Frio, também na Região dos Lagos, e tinha quatro filhos.

De acordo com a PM, equipes do 32º BPM (Macaé) foram acionadas para checar um homicídio na Avenida Beira Canal com Rua Minas Gerais, na Cidade Praiana. No local, os policiais encontraram uma mulher morta por arma branca. O suspeito de cometimento do crime foi preso pelas equipes e apresentado na 128ª DP (Rio das Ostras).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio. O corpo de jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé.