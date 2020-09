Presos poderão voltar a receber visitas a partir desta quinta

Rio - Conforme o decreto Nº 47.250, publicado em Diário Oficial, nessa sexta-feira, pelo governador em exercício Cláudio Castro, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), possibilitará novamente as visitas de forma gradual, aos internos nas unidades prisionais a partir desta quinta-feira (10). As mesmas estavam suspensas desde o dia 13 de março, com o objetivo de prevenir o contágio do novo coronavírus.

De acordo com a Seap, foram entregues três máscaras reutilizáveis a todos os internos do sistema prisional durante o mês de agosto. A ação teve como objetivo adiantar os procedimentos de segurança para o retorno da rotina de visitas e evitar o contágio no interior das unidades.

Em suas redes sociais, a Seap divulgará um calendário de dias e horários de cada unidade prisional. Há uma divisão pela letra inicial do nome do preso e onde ele cumpre a pena.



Veja algumas das novas regras:

- Volta das visitas a partir de 10 de setembro com calendário de visitas;

- Suspensas as visitas de natureza íntima;

- Suspensa a entrada de visitantes a partir de 60 anos; gestantes, menores de 18 anos, pessoas com comorbidade declarada, entre presos dos regime fechados e semiaberto;

- Cada preso somente poderá receber um visitante;

- Entrega de pacotes suspensas em dias de visita. As entregas permanecerão nos dias anteriormente determinados.

- As visitas para presos ou visitantes do grupo de risco não serão permitidas. Isso inclui pessoas com comorbidades como problemas cardíacos, problemas renais crônicos, AVE, doenças respiratórias (asma, bronquite e etc.), trombose, câncer, anemia falciforme, tuberculose, imunossuprimidos, dentre outros listados pelo Ministério da Saúde;

- As unidades não retomarão simultaneamente na mesma data. O planejamento para cada unidade foi publicado nas redes sociais oficiais da secretaria;

- Haverá a obrigação de respeito de distanciamento de 1,5 metros entre visitantes e presos;

- Ao chegar na unidade todos os visitantes deverão colocar uma nova máscara descartável para realizar a visita;

- Pessoas sintomáticas ou com covid-19 não poderão visitar e presos nesta situação também não receberão visitas.