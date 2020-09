Ônibus promove viagem pela leitura no Rio

Rio - Ana Maria Machado, Monteiro Lobato, Ziraldo, Agatha Christie... Se você esbarrar com esses autores num ônibus, aproveite a viagem. O projeto Livros nas Praças volta a circular pelas ruas do Rio a bordo de um coletivo lotado de boas histórias. Patrocinado pela Lamsa, com apoio do Instituto Invepar, o projeto da biblioteca móvel permite que leitores tenham acesso gratuito a diversas obras da literatura.



O acervo inclui outros autores, como Paulo Coelho, Thalita Rebouças, Ruth Rocha e Luciana Savaget. O ônibus do Livros nas Praças também oferece publicações com fonte ampliada (para pessoas com baixa visão), em braile e audiolivros (para deficientes visuais), e livros com ilustrações, para os pequeninos. Cerca de 70% dos livros disponíveis são de autores brasileiros.



Além de oferecer espaço infantil do lado de fora, o ônibus-biblioteca também é adaptado para cadeirantes e idosos. Desde 2012, o projeto já atendeu a mais de 81 mil pessoas, com recorde de leitores em 2019, quando 20.783 pessoas passaram pela roleta de entrada.

Os estilos mais procurados são o romance, aventura e histórias em quadrinhos. Já entre as publicações mais requisitadas, figuram obras de Ziraldo, Ana Maria Machado, Paulo Coelho, Agatha Christie e Zíbia Gasparetto, além dos livros Diário de um banana, Revolução dos bichos e dos youtubers Felipe Neto, entre outros.



Criadora do projeto, Cristina Figueiredo o concebeu para estimular a leitura nas comunidades da cidade, principalmente onde não há bibliotecas públicas. "Queremos formar novos leitores para contribuir com o hábito da leitura nas comunidades cariocas. Diante do isolamentos social nesta pandemia, adotamos como lema uma frase do escritor norte-americano Mason Cooley: 'Os livros nos dão lugar para ir quando precisamos ficar onde estamos'. Essa frase é que tem nos motivados a colocar o ônibus biblioteca nas ruas para que nossos leitores possam desfrutar de uma viagem segura no cantinho de sua casa", conta ela.







Serviço



Os visitantes podem ler no ônibus ou levar até dois livros para casa, gratuitamente, dentre os 2 mil exemplares do acervo. Para o empréstimo, é preciso apresentar documento de identidade e comprovante de residência para cadastro. A biblioteca está aberta ao público das 10h às 16h. Os livros podem ser devolvidos ao ônibus-biblioteca em qualquer praça que ele visitar, até o final do semestre.





Locais



Maré / Vila Olímpica da Maré: 10/9, 24/9, 8/10, 22/10 e 5/11.



Cidade de Deus: 16/9, 30/9, 14/10 e 28/10.