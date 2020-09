Polícia prende suspeito de assassinar irmão de vereador em Duque de Caxiais

Rio - Policias da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) em ação conjunta com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) prenderam na manhã desta quarta-feira um homem suspeito de matar o irmão do vereador de Duque de Caxias André Koppe Nogueira

LEIA MAIS: Imagens mostram assassinos de irmão de vereador morto a tiros em Duque de Caxias

De acordo com as investigações da especializada, o suspeito e mais dois homens roubaram pessoas em Gramacho e assassinaram o irmão do vereador no dia 21 de agosto. A vítima foi atingida após entrar em luta corporal com um dos acusados.

As investigações continuam para que os outros dois sejam identificados.

O caso



O irmão do vereador, identificado como Mauro Koppe Nogueira, foi assassinado a tiros no dia 21 de agosto, no bairro do Gramacho. Ele é proprietário do posto ALE do bairro. De acordo com moradores, um carro estava seguindo a vítima. Quando ele saiu do carro, na Rua Pati do Alferes, os tiros foram disparados e Mauro morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada e informou que agentes do 15ºBPM (Duque de Caxias) foram acionados para verificar ocorrência no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias. No local, um homem foi encontrado morto com marcas de disparos de arma de fogo. A área foi isolada e a perícia acionada.