Estudante agride jovem com pedra, arrancando dois de seus dentes e quebrando outros dois

Rio - Policiais da 167ª DP (Paraty) prenderam em flagrante, no fim da tarde desta terça-feira, um universitário de 28 anos que agrediu violentamente uma jovem de 23 anos com uma pedra, no município da Região da Costa Verde. A vítima teve dois dentes arrancados e outros dois quebrados por causa da agressão.

De acordo com o delegado Marcelo Russo, titular da 167ª DP, o caso aconteceu pouco antes das 18h de ontem durante uma reunião de um grupo de amigos que estava bebendo em uma confraternização na Avenida Octávio Gama, no bairro Pontal. Testemunhas contaram que eles também estariam consumindo drogas.

"Eles estavam em um barco quando se iniciou uma discussão e o universitário ficou muito violento, partindo para a agressão. O negócio foi engrossando entre o grupo e ele agrediu a jovem com uma pedra", conta o delegado, dizendo que o estudante chegou a ameaçar a mulher e o marido dela de morte.

Ainda segundo o delegado, desesperada e com a boca sangrando, a vítima pediu ajuda na delegacia. Ao chegarem no local onde todos estavam, os policiais tiveram dificuldade de controlá-lo.

"Uma pessoa muito violenta. Tivemos que usar força para contê-lo. Ele também desacatou os policiais, dizendo que não iria 'dar mole para esses policiais de merda'. E, além do mais, falou que vai correr atrás da transferência dos policiais porque tem parente político na cidade", acrescenta Russo.

NAMORADA TAMBÉM AGREDIDA

O agressor é parente de uma família de políticos tradicionais na cidade. As agressões aconteceram porque a jovem teria consolado a ex do estudante pelo término do relacionamento entre os dois. Ele não gostou e se alterou bastante.

"A namorada também foi agredida, só que ela não quis prestar depoimento contra ele. Na delegacia, ela ficou calada, disse que não iria falar nada", afirma o delegado.

Na 167ª DP, o universitário foi autuado por cinco crimes: lesão corporal grave, ameaça, resistência, desacato e tráfico de influência.