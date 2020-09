Deputado Coronel Salema testa positivo para coronavírus

Rio - O deputado estadual Coronel Salema (PSL-RJ) testou positivo para a covid-19 nesta quarta-feira.

O parlamentar não faz parte do grupo de risco e segue as recomendações médicas. "Testei positivo para a Covid-19. Estou bem, já iniciando acompanhamento médico e seguindo as recomendações. Conto com as orações de todos para que minha recuperação seja breve e plena", escreveu, em seu Twitter.