Jovem é esfaqueado em assalto no Aterro do Flamengo

Rio - Um jovem, identificado como Roberto Patrão, de 23 anos, foi esfaqueado na mão esquerda durante um assalto, na manhã desta quarta-feira, no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio.

Roberto foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da cidade, após ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ele passou por exames e já recebeu alta.



Segundo informações da Polícia Militar, ele teve o celular roubado pelos suspeitos e depois foi ferido. Não há informações se houve reação por parte da vítima. Ele estava na Avenida Infante Dom Henrique quando foi rendido por um casal, que fugiu.



Os policiais do 2º BPM (Botafogo) foram para acionados para ir ao local do crime e fizeram buscas, sem sucesso, pelos suspeitos. A ocorrência foi registrada na 5ª DP (Lapa).