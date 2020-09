Covid-19: Rio tem 124 mortes e 500 novos casos em 24h

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde atualizou, nesta quarta-feira, os números do novo coronavírus no Rio de Janeiro. Nas últimas 24h, 124 pessoas morreram e 500 casos de covid-19 foram registrados em todo o estado. No total, há 233.873 infecções desde a contabilização dos casos e 16.770 óbitos.

Ainda conforme a SES, a taxa de letalidade está em 7,1%. Há ainda 354 óbitos em investigação e 352 foram descartados. Entre os casos confirmados, 212. 963 pacientes se recuperaram da doença.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 94.212



Niterói - 11.747



São Gonçalo - 11.193



Duque de Caxias - 8.487



Belford Roxo - 7.997



Macaé - 7.289



Volta Redonda - 5.759



Nova Iguaçu - 5.617



Angra dos Reis - 4.905



Campos dos Goytacazes - 4.813



Teresópolis - 4.448



Itaboraí - 4.278



Magé - 3.383



Maricá - 3.207



São João de Meriti - 3.081



Itaperuna - 2.576



Nova Friburgo - 2.556



Três Rios - 2.480



Queimados - 2.324



Itaguaí - 2.173



Cabo Frio - 2.162



Petrópolis - 1.944



Resende - 1.862



Barra Mansa - 1.825



Rio das Ostras - 1.757



Rio Bonito - 1.683



Guapimirim - 1.554



Mesquita - 1.284



Nilópolis - 1.197



Araruama - 1.175



São Pedro da Aldeia - 1.150



Saquarema - 1.034



Santo Antônio de Pádua - 1.022



Barra do Piraí - 972



Paraíba do Sul - 859



São João da Barra - 833



Tanguá - 785



Casimiro de Abreu - 764



Paraty - 755



Bom Jesus do Itabapoana - 722



Seropédica - 696



Vassouras - 691



Mangaratiba - 687



Piraí - 637



Paracambi - 601



Porciúncula - 577



Cachoeiras de Macacu - 558



Iguaba Grande - 550



Conceição de Macabu - 545



São Francisco de Itabapoana - 530



Varre-Sai - 523



Valença - 499



Natividade - 489



Pinheiral - 452



Quissamã - 437



São José do Vale do Rio Preto - 408



Armação dos Búzios - 404



Miracema - 398



Sapucaia - 360



Japeri - 354



Itatiaia - 336



Porto Real - 335



Italva - 334



Cardoso Moreira- 331



Itaocara - 331



Rio Claro - 275



Carapebus - 272



Miguel Pereira - 244



São Fidélis - 242



Laje do Muriaé - 233



Cambuci - 177



Areal - 176



Aperibé - 169



Arraial do Cabo - 169



Paty do Alferes - 168



Cordeiro- 166



Comendador Levy Gasparian - 144



Mendes - 143



Silva Jardim - 142



Bom Jardim - 139



Carmo - 138



Quatis - 138



São Jose de Ubá - 135



Sumidouro - 130



Engenheiro Paulo de Frontin - 124



Cantagalo - 120



Santa Maria Madalena - 96



Duas Barras - 61



Trajano de Moraes - 55



Macuco - 48



São Sebastião do Alto - 26



Rio das Flores- 16



As 16.770 vítimas de covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro - 10.027



Duque de Caxias - 669



São Gonçalo - 667



Nova Iguaçu - 537



São João de Meriti - 405



Niterói - 394



Campos dos Goytacazes - 328



Belford Roxo - 270



Itaboraí - 204



Magé - 198



Volta Redonda - 197



Petrópolis - 177



Nilópolis - 166



Angra dos Reis - 165



Mesquita - 162



Macaé - 139



Cabo Frio - 128



Barra Mansa - 122



Teresópolis - 122



Itaguaí - 115



Maricá - 109



Nova Friburgo - 107



Resende -75



Rio das Ostras - 73



Queimados - 63



Araruama - 61



Três Rios - 60



Guapimirim - 58



Rio Bonito - 56



Saquarema - 56



Seropédica- 50



Barra do Piraí - 49



Itaperuna - 43



Tanguá - 39



São Pedro da Aldeia - 38



Mangaratiba - 35



Iguaba Grande - 33



Paracambi - 31



Paraty - 31



Cachoeiras de Macacu - 27



Japeri - 25



Paraíba do Sul - 24



Vassouras- 24



Sapucaia - 23



Itaocara - 22



São Fidélis - 22



São Francisco de Itabapoana - 22



Bom Jesus do Itabapoana - 21



Casimiro de Abreu - 21



Quissamã - 16



Porciúncula - 15



São José do Vale do Rio Preto - 15



Valença -15



Armação dos Búzios - 13



Piraí - 13



Porto Real -13



Rio Claro -13



Santo Antônio de Pádua - 13



Conceição de Macabu - 12



Miguel Pereira - 12



Itatiaia - 11



Pinheiral - 11



São João da Barra - 1 1



Sumidouro - 11



Areal - 7



Aperibé - 6



Arraial do Cabo - 6



Italva - 6



Silva Jardim - 6



Cambuci - 5



Paty do Alferes - 5



Santa Maria Madalena - 5



Bom Jardim - 4



Carapebus - 4



Natividade - 4



Carmo - 3



Comendador Levy Gasparian - 3



Duas Barras - 3



Engenheiro Paulo de Frontin - 3



Miracema - 3



Rio das Flores -3



Macuco - 2



Mendes - 2



Quatis - 2



Cantagalo - 1



Cardoso Moreira - 1



Cordeiro - 1



São Sebastião do Alto – 1