Empresa se manifesta após criança sofrer queimadura por uso de celular

Rio - Após uma menina de 7 anos, identificada como Ana Gabryella, sofrer queimadura nas costas por ter dormido em cima de um celular, a Samsung, empresa fabricante do aparelho, se manifestou e disse que está investigando o que pode ter causado o incidente que irá fazer uma checagem no produto.

A companhia disse ainda que o que aconteceu não é comum e que será feita uma perícia técnica. "Desde jogar carregando, carregador de outras marcas, carregador de procedência duvidosa, variação de voltagem pode ocasionar problemas e danificações no aparelho, então a perícia é bastante importante para entendermos o que aconteceu, por isso reforçamos que é fundamental que os pais não deixem as crianças, ainda mais as pequenas, brincando sozinhas com aparelhos eletrônicos", informou.

Em nota, a empresa disse que "A Samsung segue globalmente rigorosos padrões de controle e qualidade para garantir a segurança e a melhor experiência ao usuário. Assim que tivermos acesso ao produto em questão, juntamente com os respectivos acessórios utilizados em conjunto, realizaremos um exame completo para determinar a causa exata do ocorrido."

Nesta segunda-feira, a prima da criança postou um vídeo feito pela mãe de Gabryella nas redes sociais relatando o que havia acontecido.

"Esse negócio de criança dormir com o celular é horrível. Por mais que a gente tenha controle, eles sempre dão um jeito. Olha o que aconteceu com a minha filha. Ela foi dormir jogando com o celular e olha o que aconteceu com as costas da minha filha", disse a mãe no vídeo.

Ela relata ainda que a criança não está conseguindo andar direito por causa da queimadura e faz um alerta para que os pais tomem cuidado com os seus filhos.