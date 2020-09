Câmara de Vereadores do Rio instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar Guardiões do Crivella". Rio - Ainstalou uma(CPI) para apurar denúncias relacionadas ao grupo, composto por servidores da prefeitura, suspeito de agir na porta de hospitais para atrapalhar o trabalho de imprensa. O caso, que foi revelado pelo RJ2, da TV Globo, ficou conhecido como "".

Nesta quarta-feira, foi publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal o decreto que instituiu a CPI. De acordo com Jorge Felippe (DEM), os membros da comissão devem ser indicados até a próxima segunda-feira.

A CPI será composta pela autora do pedido da comissão, a vereadora Teresa Bergher (Cidadania), três membros do bloco Por Um Rio Mais Humano e um membro do bloco independente Por Um Rio Melhor.

A Câmara do Rio informou que uma das autoras da CPI, a vereadora Teresa Bergher, deve convocar o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) e os membros do primeiro escalão do governo que faziam parte dos grupos de WhatsApp onde eram estabelecidas as escalas na porta dos hospitais municipais.

A parlamentar disse que vai exigir a exoneração de Marcos Luciano, apontado como o chefe do grupo, e dos demais funcionários comissionados que participavam do esquema. A vereadora defendeu que os fatos sejam apurados com rigor. O requerimento para abertura da CPI foi apresentado no último dia primeiro e assinado por 14 vereadores, com o apoio de outros quatro.



Os parlamentares argumentaram que "os fatos amplamente divulgados pela imprensa, em tese, representam grave violação legal e aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública".



A comissão será composta por cinco membros e terá o prazo de funcionamento de 120 dias, prorrogável por mais 60.

*Com informações da Agência Brasil