O Laboratório da Análise e Decisão de Riscos, da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE RJ), lança revista mensal “Ciclo de Estudos de Inteligência”.

A ideia do lançamento da revista é a busca pela capacitação e disseminação de melhores práticas para o aprimoramento da Gestão e da Governança Públicas.

A revista será publicada mensalmente e tem sua edição número 1 planejada para ser lançada no próximo mês de Outubro de 2020.



Uma publicação desenvolvida pelo Laboratório da Análise e Decisão de Riscos da CGE RJ, a revista vai contar com textos e artigos relacionados às principais temáticas da Administração Pública, além de uma agenda semanal com a programação de palestras que serão transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube da CGE RJ: https://www.youtube.com/channel/UCCE389apVzIDcWHDFDRi4PQ



Com isso, a Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro traz para a revista o que o Ciclo de Estudos de Inteligência tem feito em palestras online abertas à sociedade desde o início da pandemia. Essas palestras acontecem semanalmente e tratam de diferentes temas que são do interesse da Administração Pública.





Os temas vão de compliance, Gestão de Riscos, Métodos Estruturados de Análise de Decisão, Integridade Pública e Análises Preditivas de Dados até Gestão por Resultados, Investigações Especializadas e Segurança da Informação, entre outros conteúdos de interesse de servidores públicos e da sociedade em geral.



Os colaboradores interessados em ter seus textos (cases e/ou artigos, inéditos ou não) publicados na Edição 1 da revista "Ciclo de Estudos de Inteligência", devem encaminhar o referido conteúdo para asdin@cge.rj.gov.br



As edições são publicadas até o décimo dia do mês. Então, para o texto ser publicado, o e-mail deve ser encaminhado até o último dia útil do mês anterior à publicação.



A revista “Ciclo de Estudos de Inteligência” vai contar com uma agenda semanal de eventos. Para acompanhar a grade semanal de eventos, acesse a página do Linkedin da CGE RJ (



Para ficar por dentro dos projetos da Assessoria de Inteligência, Planejamento e Ações Estratégicas (ASPAE), acesse o site da CGE RJ e conheça o produto "Caixa de Ferramentas". Para acompanhar e fazer o download das publicações, acesse o site da CGE RJ e baixe as edições da revista: A ideia é criar um embasamento técnico e uma biblioteca de vídeos que sirvam de referência para os servidores que atuam no assessoramento estratégico para o desenvolvimento de políticas públicas, para os estudantes interessados no assunto e para a sociedade em geral. A revista vai sempre apresentar os temas de interesse da inteligência buscando antecipar cenários, reduzir incertezas e melhorar a tomada de decisão, aumentando assim a segurança dos gestores.Os temas vão de compliance, Gestão de Riscos, Métodos Estruturados de Análise de Decisão, Integridade Pública e Análises Preditivas de Dados até Gestão por Resultados, Investigações Especializadas e Segurança da Informação, entre outros conteúdos de interesse de servidores públicos e da sociedade em geral.Os colaboradores interessados em ter seus textos (cases e/ou artigos, inéditos ou não) publicados na Edição 1 da revista "Ciclo de Estudos de Inteligência", devem encaminhar o referido conteúdo para asdin@cge.rj.gov.brAs edições são publicadas até o décimo dia do mês. Então, para o texto ser publicado, o e-mail deve ser encaminhado até o último dia útil do mês anterior à publicação.A revista “Ciclo de Estudos de Inteligência” vai contar com uma agenda semanal de eventos. Para acompanhar a grade semanal de eventos, acesse a página do Linkedin da CGE RJ ( https://www.linkedin.com/company/42857583 ).Para ficar por dentro dos projetos da Assessoria de Inteligência, Planejamento e Ações Estratégicas (ASPAE), acesse o site da CGE RJ e conheça o produto "Caixa de Ferramentas". Para acompanhar e fazer o download das publicações, acesse o site da CGE RJ e baixe as edições da revista: http://www.cge.rj.gov.br/revista-ciclo-de-estudos-de-inteligencia/

Para este mês de Setembro, por exemplo, a CGE RJ tem uma programação semanal de eventos, com assuntos relevantes relacionados à Governança Pública. Confira a programação e a forma de inscrição.