Rio - O PSDB decidiu abrir mão de lançar um candidato para concorrer à Prefeitura do Rio em 2020 e vai apoiar Eduardo Paes, do DEM , no pleito. O anúncio será formalizado na próxima semana, em convenção do partido. As informações são do jornal O Globo.

O presidente do diretório estadual do partido, Paulo Marinho, era o pré-candidato até o momento, mas decidiu apoiar ex-prefeito, com um discurso de união do centro político e de "salvar" a cidade. O governador de São Paulo, João Doria, e o presidente nacional do PSDB, deputado federal Bruno Araújo (PE), participaram das conversas que levaram à formação da aliança.

"Na eleição de 2016 o grupo político de centro no Rio se dividiu, com candidaturas do Pedro Paulo (DEM), do Carlos Osorio (PSDB) e do Indio da Costa (PSD). Com isso, acabamos elegendo (o prefeito) Marcelo Crivella (Republicanos). Não podemos mais correr esse risco. Não se trata de questão ideológica ou partidária. A questão agora é salvar o Rio de Janeiro. Por isso, entramos na coligação do Eduardo Paes", afirmou Marinho ao jornal.