Rio - A Secretaria Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e das Cidades vai ceder nesta sexta-feira (um imóvel no Flamengo, na Zona Sul do Rio, para a Casa Nem. A nova sede da organização - que abriga pessoas LGBTI em situação de vulnerabilidade - conta com seis quartos, dois banheiros, sala e cozinha. A cessão terá duração de cinco anos, podendo ser prorrogada por igual período.



Atualmente, a Casa Nem atende 26 pessoas, em sua maioria transexuais e travestis, e desenvolve programas sociais que alcançam direta e indiretamente mais de 100 pessoas. Os moradores estavam alojados em um casarão em Copacabana e buscavam novo lugar com condições favoráveis de habitação.



"Os moradores da Casa Nem precisam de acolhimento e segurança. Sabendo da urgência do assunto, o Governo do Estado, em tempo recorde, organizou a burocracia necessária para permitir a cessão de um dos nossos imóveis para atender esta demanda. Vamos levar um pouco de tranquilidade para pessoas que realmente precisam e esperamos estar contribuindo para uma sociedade mais igualitária", explicou Juarez Fialho, secretário de Estado das Cidades.



A secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Cristiane Lamarão, ressaltou a importância do novo abrigo para a população LGBTI.



"A comunidade LGBTI é a que mais sofre com o abandono dos familiares e a invisibilidade da sociedade. Entregar esse novo espaço de acolhimento é apoiar e dar continuidade a uma causa nobre", afirmou Lamarão.



De acordo com Thiago Miranda, subsecretário de Direitos Humanos e Coordenador do Programa Rio Sem LGBTIfobia, o Governo do Estado não poderia ficar inerte perante a situação da Casa Nem.



"Enquanto poder público estadual, não poderíamos nos omitir não prestando assistência à população LGBTI da Casa Nem. Abrigamento não é nossa responsabilidade, mas abraçamos a causa", disse o subsecretário.