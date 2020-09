Dois suspeitos morrem durante tentativa de assalto a PMs na Avenida Brasil

Rio - Dois suspeitos morreram em uma tentativa de assalto próximo ao Viaduto do Gasômetro, sentido Centro do Rio, na manhã desta sexta-feira. De acordo com a Polícia Militar, dois policiais militares trafegavam em uma motocicleta pela via quando foram abordados por dois homens armados em uma moto e houve confronto.

Ainda segundo a PM, uma equipe policial do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foi acionada para verificar a ocorrência. Após a ação, os dois suspeitos foram encontrados feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a morte dos dois foi confirmada.

A moto e um revólver calibre 32 foram apreendidos.

A perícia foi acionada e ocorrência a cargo da Delegacia de Homicídios.