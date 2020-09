Rio - Se por um lado, o país tenta descobrir o paradeiro de Cristiane Brasil, alvo da segunda fase da Operação Catarata, que investiga supostos desvios em contratos de assistência social no Rio, o público tem encontro com certo, todos os dias, com seu filho, Christian Monassa. O galã, que completa 25 anos ainda este mês, está no ar em ‘Fina Estampa’, novela de 2011, da Globo, quem vem sendo reprisada por conta da pandemia.



Na trama, Christian é Max, amigo de Renê Junior (David Lucas). Mas esse não foi o único trabalho de destaque do jovem. Hoje diretor de cinema, Christian também participou do filme ‘Confissões de Adolescente’. O papel de maior sucesso da carreira do jovem, no entanto, foi como o cabeleireiro Serguei de ‘Malhação - Casa Cheia’, em 2013.

David Lucas (Renê Junior), Guilherme Leicam (Fábio), Vitor Lucas (Leonardo) e Christian Monassa (Max) - Reprodução



Filho de Cristiane Brasil e neto do Roberto Jefferson, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso Mensalão, Christian se mantém longe da política, tem um estilo de vida mais zen e é pouco ativo nas redes sociais - apesar dos 165 mil seguidores.



Conectado com a natureza, o jovem adota um estilo de vida vegano, que utiliza nenhum produto de origem animal, tanto em roupas, quanto na alimentação. Em 2017, Christian também dirigiu 'Wara'ná', um documentário em curta-metragem que exalta o respeito às tradições indígenas