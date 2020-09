Fundada em março de 2018, a Liga Mulheres com Propósito tem como objetivo levar autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e inteligência emocional de forma simplificada e didática para que todas as mulheres consigam encaixar os ensinamentos em suas vidas e possam fazer escolhas que as deixem mais perto da realização dos seus sonhos.

A fundadora, Dayane Perin, do Valqueire, na Zona Oeste, disponibiliza diariamente conteúdos gratuitos em sua página no Instagram (@ligamulherescomproposito), além de oferecer cursos, consultorias e mentorias. O projeto já atendeu mais de 100 mulheres no Brasil e no exterior.

Na descrição, ela sugere "Alinhe emocional e racional e tenha a vida realizada que você merece". Nos posts, frases motivacionais como "Às vezes é necessário entrar em obras internas", "A necessidade de se sentir aceita te faz dar poder para as pessoas na sua vida", "No dia que você começar a acreditar em si mesma, tudo vai mudar e quem duvidou vai ficar perplexo" e "Um dos momentos mais difíceis da vida de uma mulher é quando ela decide se desiste ou tenta mais uma vez".

"Disponibilizo conteúdo transformador e gratuito nas redes sociais em posts, vídeos, stories e interajo com as seguidoras sanando todas as dúvidas e demandas. Os cursos, palestras e mentorias têm valores acessíveis, variando de R$ 97 a R$ 997. Todos os atendimentos e cursos são online, porém faço palestras presenciais, inclusive em outros estados do país", explica Dayane.

Síndrome da impostora

A especialista ajuda também as mulheres a lidarem com problemas como a "Síndrome da Impostora". O distúrbio atinge cerca de 70% das pessoas bem-sucedidas e faz com que ocorra uma crença interna de que você não é bom o suficiente. Uma constante sensação de fraude. E apesar de atingir também aos homens, as mulheres são as mais afetadas. Além de prejudicar o rendimento no emprego, a condição pode provocar sintomas físicos, como insônia, ansiedade, dores gastrointestinais e depressão.

"É um sentimento de fraude que quem tem essa síndrome nutre. Por mais sucesso que a mulher tenha, ela não é capaz de reconhecer como um grande feito e normalmente atribui ao fator sorte. Ela subestima as próprias habilidades. Apesar dessa síndrome ainda não ser reconhecida como transtorno psíquico pela Organização Mundial de Saúde, ela vem ganhando cada vez mais notoriedade nos estudos da mente", alerta Dayane.

Ela reforça que uma das consequências é a mulher se sentir uma fraude e constantemente não achar que está preparada para as obrigações do dia a dia, mesmo tendo resultados. "O que mais atrapalha mulheres que carregam essa síndrome é a autossabotagem. Por não se sentirem capazes e terem medo de falhar, adotam posturas na defensiva, recusam propostas muitas vezes sabendo que são capazes de atender a demanda, o que resulta em frustração, baixa autoestima, podendo até afetar seu amor próprio".